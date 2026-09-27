Ruolo al Milan? Costacurta: "Non credo ci sia spazio per alcuni di noi"

Alessandro Costacurta ha commentato la possibilità che il Milan chiami lui o qualche altra ex bandiera all'interno del club rossonero

Da quando il fondo RedBird ha preso la proprietà del Milan si è parlato tanto del rapporto con le bandiere del club. Il discorso era relativo soprattutto a Paolo Maldini, allora dirigente prima di essere allontanato da Gerry Cardinale. Ieri sera, nel corso della partita di Operazione Nostalgia che ha visto in campo diversi ex campioni del nostro calcio, la redazione di SportItalia ha intervistato l'ex rossonero Alessandro Costacurta che ha parlato della possibilità che da Casa Milan lo chiamino per qualche ruolo all'interno del club.

Alessandro "Billy" Costacurta sulla possibilità che il Milan possa cercarlo per un ruolo all'interno del club rossonero: "Servono idee chiare, non credo che ci sia più spazio per alcuni di noi. È chiaro che io non ho mai chiuso la porta, perché se penso che a 55 anni sono andato a fare il commissario della federazione, è la dimostrazione che mi tengo aperta qualsiasi cosa, ma non credo avverrà. Io sinceramente non li cerco e non credo che loro cercheranno me, insomma".