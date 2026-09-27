Pasotto: "Bartesaghi abile e arruolabile anche come terzo centrale"
Nelle sue prime sei partite stagionali alla guida del Milan, il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim ha dimostrato di voler impiegare il più possibile tutti i giocatori della sua rosa, quasi come se volesse cercare di mantenerli allo stesso livello di intensità fisica e apprendimento tattico. Sulla Gazzetta dello Sport, il collega Marco Pasotto ha fatto una lista di giocatori e analizzarli all'interno del contesto che il nuovo tecnico milanista sta creando nel Centro Sportivo di Milanello
BARTESAGHI ABILE E ARRULABILE ANCHE COME TERZO CENTRALE
Il commento di Marco Pasotto su Davide Bartesaghi e il suo ruolo all'interno del Milan di Ruben Amorim: "Rispetto all'anno scorso, per Davide c'è qualche problema in più perché il suo non è esattamente un profilo da esterno alla... Amorim. L'allenatore portoghese comunque lo vede abile e arruolabile anche come terzo centrale sulla sinistra".
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