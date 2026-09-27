Pasotto: "Bartesaghi abile e arruolabile anche come terzo centrale"

Il commento del collega Marco Pasotto sul ruolo che potrà avere un laterale come Davide Bartesaghi in questo nuovo Milan

Nelle sue prime sei partite stagionali alla guida del Milan, il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim ha dimostrato di voler impiegare il più possibile tutti i giocatori della sua rosa, quasi come se volesse cercare di mantenerli allo stesso livello di intensità fisica e apprendimento tattico. Sulla Gazzetta dello Sport, il collega Marco Pasotto ha fatto una lista di giocatori e analizzarli all'interno del contesto che il nuovo tecnico milanista sta creando nel Centro Sportivo di Milanello

BARTESAGHI ABILE E ARRULABILE ANCHE COME TERZO CENTRALE

Il commento di Marco Pasotto su Davide Bartesaghi e il suo ruolo all'interno del Milan di Ruben Amorim: "Rispetto all'anno scorso, per Davide c'è qualche problema in più perché il suo non è esattamente un profilo da esterno alla... Amorim. L'allenatore portoghese comunque lo vede abile e arruolabile anche come terzo centrale sulla sinistra".