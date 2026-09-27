Pasotto: "Le caratteristiche di Loftus fanno a pugni con il concetto di trequartista di Amorim"
La scelta di Ruben Amorim di trattenere in rosa, almeno per questa prima parte di stagione, il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha generato non poca perplessità nel corso dell'estate e il sentimento generale non è cambiato quando sono cominciate le gare ufficiali. Anche per tipologia di contratto - in scadenza a fine anno - non ci si aspettava che il britannico potesse avere un ruolo da protagonista nell'undici titolare rossonero. E invece Amorim gli ha dato e continua a dargli fiducia.
CARATTERISTICHE DI LOFTUS FANNO A PUNGI CON CONCETTO DI TREQUARTISTA DI AMORIM
Il giornalista Marco Pasotto, sulla Gazzetta dello Sport, ha voluto commentare così il valore tattico di Ruben Loftus-Cheek all'interno del Milan: "Nei momenti di necessità, l'inglese è stato collocato sulla trequarti, sebbene le sue caratteristiche facciano in teoria abbastanza a pugni col concetto di trequartista che piace ad Amorim. Il tecnico comunque ha chiarito che, all'occorrenza, il suo omonimo potrebbe essere impiegato anche in mediana".
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