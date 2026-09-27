Pasotto: "Le caratteristiche di Loftus fanno a pugni con il concetto di trequartista di Amorim"

Le caratteristiche di Ruben Loftus-Cheek sono state oggetto di una riflessione del giornalista Marco Pasotto di Gazzetta dello Sport

La scelta di Ruben Amorim di trattenere in rosa, almeno per questa prima parte di stagione, il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha generato non poca perplessità nel corso dell'estate e il sentimento generale non è cambiato quando sono cominciate le gare ufficiali. Anche per tipologia di contratto - in scadenza a fine anno - non ci si aspettava che il britannico potesse avere un ruolo da protagonista nell'undici titolare rossonero. E invece Amorim gli ha dato e continua a dargli fiducia.

CARATTERISTICHE DI LOFTUS FANNO A PUNGI CON CONCETTO DI TREQUARTISTA DI AMORIM

Il giornalista Marco Pasotto, sulla Gazzetta dello Sport, ha voluto commentare così il valore tattico di Ruben Loftus-Cheek all'interno del Milan: "Nei momenti di necessità, l'inglese è stato collocato sulla trequarti, sebbene le sue caratteristiche facciano in teoria abbastanza a pugni col concetto di trequartista che piace ad Amorim. Il tecnico comunque ha chiarito che, all'occorrenza, il suo omonimo potrebbe essere impiegato anche in mediana".