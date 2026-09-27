Tra due giorni si ritorna al lavoro a Milanello: in dodici agli ordini di Amorim
L'inedita sosta lunga di inizio stagione ha permesso al Milan di concedere ai giocatori non chiamati dalle rispettive Nazionali di godersi una settimana di ferie per staccare le pile dopo il tour de force di preparazione e inizio stagione. Dal prossimo martedì, però, le porte del centro sportivo di Milanello si riapriranno e andranno ad accogliere nuovamente il tecnico Ruben Amorim, il suo staff e quei calciatori che non sono partiti per la sosta. Si lavorerà sulla parte atletica e già in vista del Sassuolo.
MILAN, AMORIM CON 12 GIOCATORI DA MARTEDÌ
Il Milan si ritroverà a Milanello martedì e Ruben Amorim avrà a disposizione 12 giocatori. Tanti sono i calciatori che non sono stati chiamati dal loro paese. Saranno presenti: Pietro Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori, Comotto, Hutchinson, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pulisic. Con questi il tecnico e il suo staff potrà lavorare atleticamente e tatticamente, con un approccio più mirato alle singole esigenze: potrebbe rivelarsi un bene. Venerdì amichevole a porte chiuse con il Padova in cui saranno coinvolti anche giovani di Milan Futuro.
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