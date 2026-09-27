Jashari: "Orgoglioso di essere paragonato a Xhaka ma siamo completamente diversi"

Ardon Jashari ieri nella gara tra Macedonia del Nord e Svizzera ha avuto l'arduo compito di sostituire Granit Xhaka: le sue parole

Una partita molto speciale quella di ieri sera per Ardon Jashari con la Svizzera. Il centrocampista rossonero è partito da titolare con la maglia della Nazionale rossocrociata nella gara di UEFA Nations League contro la Macedonia del Nord a Skopje. Ed è proprio nella nazione macedone che affondano parti delle radici di Jashari che non ha mai fatto nulla per nasconderle, anzi le difende orgogliosamente. Gli elvetici hanno vinto 0-3 e Jashari ha giocato tutta la partita.

Non un compito semplice per il milanista che doveva sostituire il capitano Granit Xhaka, escluso da questo giro di convocazioni per aver ammesso di aver falsificato in passato dei certificati covid. La prestazione di Jashari stando alla stampa svizzera è stata positiva, tanto da non far rimpiangere il campione del Sunderland. A fine partita, il centrocampista rossonero è stato intervistato, come riportato da Blick: "La mia famiglia è sicuramente orgogliosa che abbiamo vinto e di avermi potuto vedere giocare dal vivo in patria. È un sogno per me e per loro che io abbia potuto giocare a Skopje, dove ho le mie radici. Ho cercato semplicemente di mettere in campo le mie qualità e di aiutare la squadra, non di sostituire Granit. Sono comunque orgoglioso di essere paragonato al nostro giocatore recordman di presenze. Tuttavia, abbiamo due stili di gioco completamente diversi. Per me la cosa importante è che la squadra si fidi di me".