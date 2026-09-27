Paragonato a Robben, Lukebakio frena: "Non lo sono affatto. È stato un fuoriclasse"

Dodi Lukebakio risponde con umiltà a chi in patria lo paragona ad Arjen Robben per i due gol segnati a Milan e Italia in pochi giorni

Dieci giorni da favola in Italia per Dodi Lukebakio, attaccante del Benfica e della nazionale belga. Il calciatore si è tolto lo sfizio di segnare due gol molto belli e molto simili sul suolo italico nel giro di pochi giorni e in due stadi iconici come San Siro e l'Olimpico. Il primo per avviare la brutta serata del Milan nell'esordio in Europa League, segnato con la maglia del Benfica; il secondo per chiudere i conti della sfida del Belgio con l'Italia. Due reti rientrando sul sinistro e calciando sul palo lontano che, secondo O Jogo, gli sono valsi i paragoni con Arjen Robben dalla stampa belga.

Dodi Lukebakio ha risposto con umiltà a chi lo ha voluto paragonare al campione olandese Arjen Robben dopo i due gol contro Milan e Italia molto simili: "Non sono affatto come Arjen Robben. Bisogna portare rispetto a quel giocatore, perché è stato un fuoriclasse. Io cerco di essere me stesso e, sinceramente, sono felice di poter fare le stesse cose di un grande giocatore"