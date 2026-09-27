Pasotto: "Rabiot di livello superiore. Dà il meglio di sè nel cuore del campo"

Adrien Rabiot viene elogiato dal collega Marco Pasotto della Gazzetta per la sua duttilità tattica, dimostrata nelle prime gare con Amorim

Come l'anno scorso, anche quest'anno Adrien Rabiot è una pedina inamovibile all'interno dello scacchiere rossonero. Anche in punti diversi del campo. La stagione del francese è iniziata come trequartista per qualche partita ed è poi proseguita in mezzo al campo, nel ruolo a lui più congeniale. In entrambe le posizioni ha fornito prestazioni eccellenti, segnando sia da "numero 10" che da "numero 8". Sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Marco Pasotto ha commentato l'aspetto tattico relativo al francese.

MILAN, RABIOT DÀ IL MEGLIO DI SÈ NEL CUORE DEL CAMPO

Il commento di Marco Pasotto su Adrien Rabiot: "L'anno scorso Rabiot era la mezzala sinistra nel 3-5-2 di Allegri e tutti se lo aspettavano fisso in mediana anche con Amorim. Invece, nelle prime partite, il portoghese lo ha collocato sulla trequarti. Adrien ha raccontato qualche giorno fa di averne parlato con l'allenatore e di aver dato il suo assenso, dal momento che per lui non era un ruolo sconosciuto. Rabiot è giocatore di livello superiore e si è adattato alla richiesta, anche con prestazioni decisamente positive. Le ultime due partite però hanno evidenziato come Adrien dia il meglio di sé nel cuore del campo. In una mediana a due, come in nazionale. Ragionevole pensare che Rabiot in futuro si muoverà soprattutto a centrocampo, ma l'opzione trequarti resta sicuramente valida, in base alle esigenze".