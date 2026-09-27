Moretto: “Cardinale sta pensando di inserire un Head of Footbal, con Krosche c’è distanza sulle visioni”

Matteo Moretto rivela le ultime sul possibile inserimento di una nuova figura in società e parla anche di Markus krosche.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il suo collega Matteo Moretto ha rivelato le ultime in merito alle voci che riportano l'interessamento di Cardinale di inserire un Head of Football in società e ha poi parlato di un nome accostato in estate ai rossoneri ovvero quello di Markus Krosche. Queste le sue parole.

"Gerry Cardinale sta cercando di migliorare questo assetto organizzativo da un punto di vista sportivo della società. C'è sempre l'idea di inserire un Head of Football, c'è sempre l'idea di aggiungere un tassello in più, uno o due in base alle scelte che poi farà Cardinale per migliorare ulteriormente l'attuale struttura. Abbiamo parlato di contatti con krosche, nome che vi avevamo rivelato in esclusiva ad inizio mercato. Ad oggi però vi posso dire che un accordo con Krosche non c'è ancora anzi, c'è leggera distanza anche sulle visioni e sui ruoli da intraprendere all'interno della struttura Milan. Quindi ad oggi Krosche sì è un nome, ma non è l'unico nome. Ci sono delle leggere distanze con lui, vedremo perché poi dopo il casting è aperto anche ad altri profili".