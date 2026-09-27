Costacurta: "Se Estupinan fa quegli errori non può partire titolare. Loftus ha potenzialità enormi, ma può fare meglio. Finché non si riprendono meglio che rimangano in panchina"

Costacurta, senza peli sulla lingua, parla di alcuni giocatori rossoneri che hanno commesso errori nelle ultime uscite

Le prime partite di Amorim da allenatore del Milan hanno portato sul tavolo tanti nuovi argomenti di discussione. Il portoghese ha ribaltato completamente, o almeno ci sta provando, il modo di giocare dei rossoneri e sta cerando di coinvolgere quanti più giocatori possibili per avere tutti più o meno sullo stesso livello di affidabilità tattica. Alcuni singoli però non hanno avuto un rendimento sempre positivo: Billy Costacurta, intervistato da Corriere.it, ne parla così:

"Estupinan se fa quegli errori lì, tipo sul gol di Cancellieri contro la Lazio, non può partire titolare, prima dovrebbe fare un corso per marcare in area; Loftus-Cheek ha potenzialità enormi, ma può fare meglio. Naturalmente mi riferisco al presente, finché non si riprendono è meglio che rimangano in panchina".