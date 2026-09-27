MN - Eranio fiducioso: “Ramos? Ma che preoccupato, me lo tengo stretto. Deve essere aiutato di più”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Stefano Eranio. di seguito le sue parole.

Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. diversi i temi trattati, dal gioco espresso fin qui dal Milan fino ad arrivare agli obiettivi stagionali. Di seguito un estratto delle sue parole.

Non sei preoccupato dal fatto che Gonçalo Ramos ha fatto solo 1 gol in queste prime sei partite, nonostante i tanti chilometri percorsi, gli assist e le qualità delle prestazioni?

“Ma guarda, io Ramos lo tengo stretto perché è un giocatore che sa giocare a calcio. È normale che durante il percorso trovi difficoltà, sono convinto che giocando con una punta affiancata potrebbe certamente creare magari più occasioni però se il modulo è questo lui è talmente intelligente che si adatta. È normale che non tirerà moltissimo in porta perché non è uno rapido, non è uno che si crea la soluzione da solo, deve essere accompagnato. Però finché si comporta così va bene lo stesso, è più che altro per la gloria personale perché il gol per una punta è una medicina pura che ti fa star bene e comunque come lui fa fare i gol agli altri si spera che gli altri possano ogni tanto aiutarlo mettendolo in condizione di far gol”