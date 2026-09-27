MN - Eranio analizza: “Dopo la sosta sarà dura, si giocherà tanto e ci si allenerà poco”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Stefano Eranio. di seguito le sue parole.

Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. diversi i temi trattati, dal gioco espresso fin qui dal Milan fino ad arrivare agli obiettivi stagionali. Di seguito un estratto delle sue parole.

Dopo la sosta inizierà un tour de force pazzesco perché il Milan giocherà 9 partite in 29 giorni, quindi una ogni tre giorni per un mese. È preoccupato dal fatto che il Milan forse ha una rosa un po’ corta e cosa dovrebbe fare Amorin per gestire bene le energie?

“Questa è una domandona, diciamo che la gestione del Benfica no, secondo me non è stata ben gestita perché incontravi una squadra che sulla carta era più forte e dovevi mettere in condizione la squadra di giocare magari una partita diversa perché comunque è sempre una competizione che per il Milan potrebbe essere importante. Però certo, la gestione non sarà facile perché non puoi fare né allenamento e solo durante le partite puoi comunque allenarti, però questo starà ad Amorim, non è che ci siano grandi soluzioni dove puoi cambiare, devi cambiare, devi cercare di far respirare anche coloro che magari hanno qualche chilometro in più sulle gambe, però sono sempre dell’idea che vincere aiuta a vincere, perciò mettere sempre in condizione il Milan di poter vincere la partita. Il calcio è questo e visto che si cerca di ottenere il meglio devi mettere in condizioni i giocatori di essere i più bravi, di metterli in campo e aiutare il Milan”