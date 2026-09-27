MN - Labissiere (ex PSG): "Vi racconto gli allenamenti in Francia con Ibra e Maignan"

Un estratto delle parole dell'ex portiere parigino in esclusiva per redazione di MilanNews.it

Intervista esclusiva della redazione di MilanNews.it, condotta da Alessandro Schiavone, a Bryan Labissiere, ex compagno di squadra di Mike Maignan ai tempi delle giovanili del PSG, dal 2010 al 2015. Il centrocampista offensivo francese ripercorre gli anni trascorsi insieme al portiere rossonero, raccontando il suo talento già evidente ai tempi del settore giovanile parigino, il rapporto con Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva e il percorso di Maignan dopo la partenza dal PSG. Labissiere parla inoltre di Christopher Nkunku, Adrien Rabiot e Jean-Kévin Augustin, soffermandosi sui diversi destini dei talenti cresciuti insieme a Parigi. Di seguito un estratto delle sue interessanti e piacevoli dichiarazioni: ecco l'aneddoto su Ibra ai tempi del PSG:

Anche tu ti sei allenato con Ibrahimovic e Thiago Silva, arrivati al PSG nel 2012 dal Milan..



“Abbiamo fatto alcuni allenamenti con loro. Ma loro erano a un livello altissimo. Come dico sempre: ognuno ha il proprio percorso. È stato un piacere allenarmi con Ibrahimovic e Thiago Silva perché ti alleni con grandi giocatori. Impari da loro e vedi la differenza di livello. All’epoca noi li ammiravamo molto. Non è già una cosa da tutti i giorni giocare in un club del genere… e noi giovani cercavamo di prendere un po’ da ogni giocatore.

Ibrahimovic amava molto prendere in giro Mike perché vedeva proprio il suo potenziale. Non gli piacevano i ragazzi che non gli rispondevano. Quelli che gli rispondevano erano quelli che apprezzava".