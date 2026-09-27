Milan, la classifica assist in questo inizio di stagione: Chukwueze decisivo

Durante questa lunga pausa per le Nazionali, ci potrebbero essere molti temi interessanti sul Milan e sul momento che la squadra di Ruben Amorim sta vivendo in questo inizio di stagione. Dopo la brutta figura rimediata in Europa League contro il Benfica, ad oggi unico vero horror show di queste prime partite, la squadra ha saputo reagire bene vincendo e convincendo contro il Lecce a San Siro nell'ultimo turno di campionato. Tanti i rossoneri che sin qui si sono messi in mostra. Il più decisivo? Il nuovo arrivato Diego Moreira, capocannoniere rossonero con tre gol, anche l'impatto di Samuel Chukwueze è stato molto positivo.

CLASSIFICA GOL E ASSIST: CHUKWUEZE DECISIVO

La classifica dei marcatori dopo 5 giornate di campionato

3 gol Diego Moreira, 2 gol Alphadjo Cisse e Adrien Rabio e 1 gol Gonçalo Ramos e Christian Pulisic.

Classifica assist

2 assist Samuel Chukwueze e Adrien Rabiot e 1 assist: Strahinja Pavlovic, Gonçalo Ramos, Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers