MN - Brambati striglia De Winter e Jashari: "Devono dimostrare di essere da Milan"

Nell'intervista di ieri in esclusiva per MilanNews.it (leggi qui il pezzo integrale) il noto procuratore ed opinionista sportivo Massimo Brambati ha voluto toccare e analizzare diversi temi dell'attualità rossonera. Questo un breve estratto sui diversi giocatori milanisti che non hanno ancora, secondo Brambati espresso tutto il loro massimo potenziale:

BRAMBATI SU DE WINTER E JASHARI

"Uno come Modric può essere utile se gli metti vicino un giocatore di gamba, cosa per ora non è successa. Ci sono tanti giocatori che devono ancora alzare l'asticella e dimostrare di essere da Milan. Mi vengono in mente De Winter e Jashari, mentre dico senza problemi che Gonçalo Ramos è un attaccante importante, però deve essere più concreto e riempire più l'area di rigore. Infatti credo che Amorim debba lavorare tanto su questo aspetto, deve metterlo in condizione di far gol. Per me può farne 15|20, ma deve cambiare modo di stare in area".