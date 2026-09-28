Milan, la statistica che lega Gonçalo Ramos a Bacca e Balotelli

Un brevissimo focus sul momento di Gonçalo Ramos con la maglia rossonera

Questa lunga pausa per le Nazionali porta sicuramente a riflessioni, analisi e idee sul momento del Milan di Ruben Amorim. Dopo la pessima figura fatta a San Siro contro il Benfica in Europa League, i rossoneri hanno poi saputo reagire bene vincendo e convincendo in campionato domenica contro il Lecce. Non ha segnato il numero nove Gonçalo Ramos, da diverse partite bersaglio di inutili critiche. Il centravanti portoghese ha infatti messo a segno due assist, dimostrandosi lo stesso decisivo e utile per i propri compagni.

Ad oggi l'unica marcatura col Milan è quella nel secondo tempo di San Siro contro il Venezia. Il portoghese fa tanto lavoro sporco, a sportellate con i difensori avversari e grandi corse di pressing, volute espressamente da mister Amorim. Nonostante questo però, l'ex attaccante di Benfica e PSG è comunque risultato decisivo in altro modo. Questa la curiosa statistica riportata da Opta dopo la bella e convincente vittoria del Milan l'altro ieri contro il Lecce.

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo sei attaccanti hanno preso parte ad almeno una rete nelle prime due presenze casalinghe con il Milan nel torneo: Alexandre Pato, Mario Balotelli, Carlos Bacca, Gonzalo Higuaín, Olivier Giroud e Gonçalo Ramos.