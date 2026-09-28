Terry elogia Maldini: "E' stato un idolo per me, il migliore della mia generazione"

John Terry, ex storico difensore del Chelsea e della Nazionale inglese è intervenuto così sul proprio profilo TikTok, partecipando ad un divertente gioco. Il contenuto vede l'ex bandiera blues commentare i giocatori dell'Inghilterra e Italia nel proprio periodo di "Prime" E scegliere i suoi preferiti stilando una personale Top 11. Interessante il confronto tra Rio Ferdinand e Paolo Maldini. Due difensori che hanno scritto la storia del proprio calcio. Per quanto riguarda l'inglese ex Manchester United, è stato un'icona per il suo modo di giocare, aggressivo e a tratti spregiudicato. Inutile invece commentare la grandezza di Paolo Maldini. Così, proprio Terry ha voluto parlare dell'immenso storico capitano milanista:

TERRY SU MALDINI

"Tra Ferdinand e Maldini prendo il capitano del Milan. Credo sia stato il miglior difensore della mia generazione, un idolo per me. Poteva giocare in ogni ruolo della difesa, a destra, a sinistra o nel centro. Il migliore".