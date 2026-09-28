Pulisic ritrovato? Lavora a Milanello ed è tornato ad essere decisivo in rossonero

In questa lunghissima sosta per le nazionali, gli spunti e idee di riflessioni si sprecano. Tra queste, il momento di Christian Pulisic torna sempre di grande attualità. Capitan America è restato a Milanello in questa sosta, non convocato dagli USA. Così, il numero 11 rossonero potrà lavorare e riposarsi per il lungo tour de force che lo aspetterà di rientro dagli impegni con le nazionali.

Infatti, dopo nove mesi è tornato finalmente al go con la maglia del Milan, nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce. Un'azione bellissima, direttamente iniziata da Pavlovic e finita con lo stop al volo e gol di sinistro di Pulisic, abile ieri a battere Falcone in uscita. Quella contro il Lecce per il numero undici rossonero potrebbe essere la serata della svolta, per una stagione che avrà assolutamente del rendimento (e dei gol) dell'esterno milanista.

PULISIC-MILAN: I NUMERI DELLA RINASCITA IN ROSSONERO

Dopo l’assist contro la Lazio, Christian Pulisic ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2025 (tre reti in due partite contro Inter e Torino). Inoltre, Christian Pulisic è tornato al gol 266 giorni dopo l'ultima volta in Serie A, ovvero dal 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona; da allora, lo statunitense ha calciato ben 39 volte senza trovare la via della rete in campionato, andando a segno con la conclusione numero 40.