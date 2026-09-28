Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Ramos in gol

La lunga pausa per le Nazionali porterà a riflessioni e analisi sul momento del nuovo Milan di Ruben Amorim. I rossoneri sono infatti reduci dalla bella vittoria contro il Lecce, ultima gara ufficiale prima dell'arrivo della sosta per le Nazionali, lunghissima e ricca di spunti. Tornando al calcio giocato, tra i milanisti impegnati con le rispettive nazionali hanno giocato ieri Strahinja Pavlovic e Gonçalo Ramos.

LA SERBIA DI PAVLOVIC

Serbia e Olanda sono scese in campo ieri sera alle 18:00 per giocare il loro secondo match valido per i gironi dell UEFA Nations League. Allo stadio Rajko Mitic, la squadra di casa aveva il compito di provare a fare i primi punti nella competizione dopo la sconfitta contro la Grecia. Al 30' del primo tempo però sono gli orange a passare in vantaggio grazie al rigore realizzato da Meerdink. A ristabilire la parità ci ha pensato l'ex rossonero Luka Jovic che, dopo 1 minuto dal suo ingresso in campo, ha subito lasciato il segno. Al minuto 69 però la rete del definitivo vantaggio gli ospiti grazie al secondo gol di Meerdnik che ha regalato i tre punti alla sua nazionale. 70 minuti di gioco tutto sommato positivi per il rossonero Pavlovic, sostituito nel finale di gara.

RAMOS DECISIVO CONTRO LA NORVEGIA

All'esordio in Nations League, è stato subito decisivo Gonçalo Ramos contro la Norvegia. L'attaccante rossonero ha giocato 80 minuti: un gol, uno annullato e una traversa colpita nel finale. Con Cristiano Ronaldo in panchina, è stato lui il vero trascinatore dei lusitani.