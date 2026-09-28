Milanisti in nazionale, oggi il Belgio di Moreira sfiderà la Francia di Maignan e Rabiot
Una grande novità di questa stagione è l'accorpamento della finestra internazionale di settembre con quella di ottobre: il risultato è una lunga sosta, con diversi impegni per i calciatori rossoneri. Nations League, qualificazioni alla Coppa d'Africa e all'Europeo Under 21, amichevoli: sono ben 15 i milanisti che saranno coinvolti nelle prossime settimane. Questa sera sarà nuovamente il turno del Belgio di Diego Moreira e Koni De Winter, che dopo la netta vittoria contro gli Azzurri a Roma, proveranno a tentare il bis contro la Francia. Sarà infatti una sfida tra milanisti. Da una parte Moreira e De Winter e dall'altra il capitano rossonero Maignan e Adrien Rabiot:
Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
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