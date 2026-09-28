Leader dentro e fuori dal campo: il Milan vuole blindare l'imprescindibile Rabiot almeno fino al 2030

Adrien Rabiot è centrale anche con Ruben Amorim e il Milan punta a rinnovare il suo contratto almeno fino al 2030

C'è una parola che è perfetta per descrivere Adrien Rabiot e la sua importanza nel Milan: imprescindibile. Il centrocampista francese era già fondamentale l'anno scorso con Max Allegri in panchina e lo è diventato anche in questa stagione con Ruben Amorim. Il suo impatto nelle prime partite ufficiali della stagione è stato già significativo visto che ha segnato due gol e regalato anche due assist.

MILAN, RABIOT IMPRESCINDIBILE ANCHE PER AMORIM

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Rabiot sa abbinare quantità e qualità e per questo il tecnico portoghese difficilmente rinuncerà a lui. Ovviamente non potrà giocare sempre ogni tre giorni, ma Amorim cercherà di metterlo in campo il più possibile, dosandone l'utilizzo tra gare da titolare ed eventuali subentri dalla panchina. Il francese, che è un leader indiscusso di questo Milan dentro e fuori dal campo, è perfetto per il gioco del nuovo allenatore milanista perchè sa pressare in avanti e ama inserirsi in area di rigore avversaria.

FUTURO RABIOT: IL MILAN PUNTA AL RINNOVO DI CONTRATTO

In via Aldo Rossi sanno bene quanto sia importante Rabiot e per questo il Milan punta a rinnovare molto presto il suo contratto che scade nel 2028. Oltre ad allungarlo almeno fino al 2030, il club rossonero intende anche alzare il suo ingaggio che attualmente è di 3,5 milioni di euro più bonus. Dopo un'estate in cui non sono mancate le voci di un suo addio in seguito all'esonero di Allegri, il centrocampista francese sta dimostrando con i fatti che al Milan sta bene e che vuole continuare ad essere decisivo.