Milan, sarà un tour de force tra Serie A ed Europa League: il programma
Al termine di questa lunghissima sosta per le Nazionali, ad attendere il Milan di Ruben Amorim ci sarà un vero e proprio tour de force. I rossoneri saranno infatti impegnati in campionato, con la delicata trasferta di Sassuolo domenica 11 ottobre ma non solo. Anche in Europa il Diavolo dovrà rialzare la testa dopo la brutta caduta casalinga contro il Benfica. Di seguito il calendario completo del Milan:
6ª giornata Serie A, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)
2ª giornata EL (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan
7ª giornata Serie A, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)
3ª giornata EL (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan
8ª giornata Serie A, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20.45 (DAZN)
9ª giornata Serie A, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)
10ª giornata Serie A, Milan-Inter, sabato 31 ottobre ore 20.45 (DAZN/Sky)
4ª giornata EL (giovedì 5 novembre 2026, ore 18.45): Milan-Ferencváros
11ª giornata Serie A, Genoa-Milan, domenica 8 novembre ore 15.00 (DAZN)
12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)
5ª giornata EL (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan
13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)
14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)
6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland
15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)
16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)
17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)
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