Portogallo, Ramos dopo la rete alla Norvegia: "La cosa più importante è dimostrare il mio valore ogni volta che vengo chiamato in causa"

Gonçalo Ramos ha commentato il gol segnato ieri sera con la maglia del Portogallo in casa della Norvegia

Gonçalo Ramos, dopo la rete segnata ieri alla Norvegia con la maglia del suo Portogallo, ha dichiarato a Sport TV: "Ogni momento è importante. La cosa più importante è dimostrare il mio valore ogni volta che vengo chiamato in causa e dare il mio contributo alla squadra. È stata una dimostrazione del mio lavoro, di ciò che posso offrire alla squadra, non solo in termini di gol, ma di tutto ciò che faccio in campo. La cosa più importante è sempre la vittoria. Giocare in trasferta contro una squadra come la Norvegia è ancora più difficile. È una grande vittoria in una partita difficile fuori casa.

Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus? È stato un inizio fantastico. Stiamo lavorando insieme, assimilando bene le idee del mister. Da qui in avanti, l'obiettivo è migliorare costantemente e smussare gli angoli. Vogliamo vincere ogni partita. Con lo sguardo sempre rivolto alla vittoria in ogni incontro" le sue parole riportate da Record.