Milan, domani la ripresa degli allenamenti: presenti anche Gila, Saelemaekers e Pulisic

Domani il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello. Mancheranno 15 giocatori, presenti però Gila, Saelemaekers e Pulisic

Dopo una settimana di "riposo", Ruben Amorim ha programmato per domani la ripresa degli allenamenti per i giocatori rossoneri che non sono stati chiamati in nazionale (insieme al Como, il Milan è la squadra di Serie A con più convocati, 15). Mancheranno diversi elementi della rosa milanista, ma il tecnico portoghese, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, potrà contare anche su alcuni dei titolari del gruppo come Mario Gila, Alexis Saelemakers e Christian Pulisic.

Questa la lista completa dei giocatori del Milan convocati in nazionale per questa sosta:

Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Luka Modrić (Croazia)

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Strahinja Pavlović (Serbia)

Ardon Jashari (Svizzera)

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Yunus Musah (Stati Uniti)

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)