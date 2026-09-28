Ramos in gol in Novergia-Portogallo: "Segnare mi dà sempre fiducia"

Gonçalo Ramos è ovviamente molto contento per il gol segnato ieri sera in casa della Norvegia con la maglia del Portogallo

Gonçalo Ramos, in gol ieri sera in Norvegia-Portogallo, ha rilasciato un'intervista nel post-partita a RTP, nella quale ha commentato così la sua rete e la sua prestazione: "Segnare mi dà sempre fiducia, sia che parta titolare o che entri dalla panchina. La cosa più importante è giocare, sentirmi parte della squadra. Più importante che sentirmi o meno nell'ombra è sentire la fiducia dell'allenatore e dei miei compagni. Se mi sono guadagnato il posto in squadra? Direi di sì, è stata una buona prestazione, ho segnato il gol della vittoria, la squadra ha vinto su un campo difficile, forse questa è un'altra questione da porre all'allenatore, ma secondo me sì".

L'attaccante del Milan ha poi parlato anche del nuovo ct del Portogallo Jorge Jesus e le differenze con il suo predecessore Roberto Martinez: "Basta guardare la partita per notare le differenze. Non è facile allenarsi per la mancanza di tempo; si tratta praticamente di recuperare e assimilare informazioni piuttosto che applicarle in campo, perché non abbiamo lunghe sessioni di allenamento. La grande differenza è che pressiamo più in alto, cercando di soffocare gli avversari".