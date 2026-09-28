Dalla Serbia: problema fisico per Pavlovic contro l'Olanda. Le sue condizioni

Nella sconfitta casalinga della Serbia contro l'Olanda di ieri sera, Strahinja Pavlovic è stato costretto ad abbandonare il campo al 71' per un problema fisico che verrà valutato in queste ore dallo staff medico della sua nazionale. Mozzart Sport ricostruisce così la situazione: "Resta da capire anche cosa sia successo a Pavlović, che è stato costretto a lasciare il campo poco dopo il secondo gol dell’Olanda. Il difensore centrale serbo era caduto due minuti prima, probabilmente a causa di un colpo. Riusciva a malapena a stare in piedi, si muoveva con difficoltà e alla fine, alla prima interruzione di gioco, è stato costretto a uscire dal terreno di gioco".

Dopo aver perso sia contro Grecia che Olanda, ora la Serbia è attesa da altre due partite sempre valide per la Nations League, entrambe in trasferta:

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League