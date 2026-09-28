VIDEO - Guarda il fantastico pallonetto di Gonçalo Ramos che vale la vittoria del Portogallo
Gonçalo Ramos ed un gol di pregevole fattura tecnica che vale tre punti per il Portogallo. L'attaccante rossonero non è nuovo nel togliere le castagne dal fuoco alla sua nazionale, proprio come aveva fatto durante i Mondiali contro la Croazia. Ieri sera, nel match di Nations League contro la Norvegia, ha approfittato dell'errore del portiere avversario e ha segnato la rete del definitivo 2-1 con un bellissimo pallonetto da fuori.
Gesto tecnico importante, atteggiamento e attitudine ancora di più: oltre l'errore di Nyland il gol arriva perché Ramos è sempre proattivo verso la riconquista del pallone e non ha avuto timore di tentare una giocata difficile da oltre i 20 metri. Gran gol che gli darà il giusto boost morale e di fiducia.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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