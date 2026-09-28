VIDEO - Guarda il fantastico pallonetto di Gonçalo Ramos che vale la vittoria del Portogallo

VIDEO - Guarda il fantastico pallonetto di Gonçalo Ramos che vale la vittoria del Portogallo
Oggi alle 11:24News
di Manuel Del Vecchio

Gonçalo Ramos ed un gol di pregevole fattura tecnica che vale tre punti per il Portogallo. L'attaccante rossonero non è nuovo nel togliere le castagne dal fuoco alla sua nazionale, proprio come aveva fatto durante i Mondiali contro la Croazia. Ieri sera, nel match di Nations League contro la Norvegia, ha approfittato dell'errore del portiere avversario e ha segnato la rete del definitivo 2-1 con un bellissimo pallonetto da fuori.

Gesto tecnico importante, atteggiamento e attitudine ancora di più: oltre l'errore di Nyland il gol arriva perché Ramos è sempre proattivo verso la riconquista del pallone e non ha avuto timore di tentare una giocata difficile da oltre i 20 metri. Gran gol che gli darà il giusto boost morale e di fiducia.