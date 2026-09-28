Insuperabile in difesa, piedi da centrocampista in impostazione e versatilità: Gila è già un fattore nel Milan di Amorim

Mario Gila è il difensore perfetto per il gioco di Ruben Amorim: bravo a difendere, versatile e abile anche in fase di impostazione

Non che ci fossero grossi dubbi, ma Mario Gila è il difensore perfetto per il gioco di Ruben Amorim. Il difensore spagnolo è arrivato quest'estate al Milan dalla Lazio, ma è già diventato un fattore per la squadra rossonera, tanto che i 30 milioni di euro investiti per prenderlo e portarlo a Milanello non sembrano più così tanti.

BRAVO A DIFENDERE E VERSATILE: AMORIM SI GODE MARIO GILA

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che esalta Gila in primis per le sue qualità da difensore: difficile da superare in velocità, attento ai tagli da dietro, coraggioso nel tackle e nell’uno contro uno. Ma lo spagnolo non si ferma qui perchè in questo avvio di stagione sta dimostrando anche una grande versatilità visto che può essere schierato da centrale, da braccetto e anche da terzino come è successo per esempio nell'ultima partita del Diavolo contro il Lecce quando Estupinan si abbassava a sinistra sulla linea dei tre difensori e l'ex Lazio si allargava a destra, trasformandosi di fatto in un esterno. La novità tattica pensata da Amorim ha funzionato alla grande, anche se ovviamente andrà testata pure contro avversari più pericolosi.

MILAN, GILA E I NUMERI DA CENTROCAMPISTA CON LA PALLA TRA I PIEDI

Ma c'è poi un'altra qualità che Gila sta mettendo in mostra e che è molto apprezzata dal suo allenatore, vale a dire la sua precisione in fase di impostazione: 91% di passaggi positivi su oltre 66 a gara, 0,8 passaggi chiave a partita. Numeri decisamente non da difensore, quasi più da centrocampista. Un esempio? Basta guardare l'azione che ha portato al secondo gol milanista contro il Lecce: tutto è partito proprio dai piedi dell'ex Lazio e Real Madrid in collaborazione con Luka Modric e Samuel Chukwueze.