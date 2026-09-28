Zenga: "Imbrattare l'immagine di Baresi non offende soltanto il Milan o i suoi tifosi. Offende la storia del nostro calcio"

L'ex nerazzurro Walter Zenga condanna il vile atto vandalico sul murale di Franco Baresi

Nella serata di ieri il consigliere comunale Alessandro Giungi ha denunciato l’atto vandalico avvenuto nei confronti del murale dedicato a Franco Baresi nella piazza antistante Casa Milan. A poche settimane dalla scomparsa dello storico Capitano il ricordo ed il rispetto per Baresi sono enormi, a prescindere dalla fede calcistica. Sono arrivati infatti messaggi di indignazione per questo brutto gesto. Anche Walter Zenga, storico portiere nerazzurro, condanna il vile atto vandalico.

“Franco Baresi è stato un avversario, un compagno in Nazionale, un capitano e soprattutto un uomo che ha dato dignità al calcio italiano. Imbrattare la sua immagine non offende soltanto il Milan o i suoi tifosi. Offende la storia del nostro calcio e tutti quelli che sanno ancora cosa significhi la parola rispetto. Chi ha fatto questo non rappresenta nessuna tifoseria. Rappresenta soltanto se stesso e la propria miseria. Le maglie dividono. Il rispetto deve unirci. Sempre. Franco non si tocca”.