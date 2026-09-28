Zenga: "Imbrattare l'immagine di Baresi non offende soltanto il Milan o i suoi tifosi. Offende la storia del nostro calcio"
Nella serata di ieri il consigliere comunale Alessandro Giungi ha denunciato l’atto vandalico avvenuto nei confronti del murale dedicato a Franco Baresi nella piazza antistante Casa Milan. A poche settimane dalla scomparsa dello storico Capitano il ricordo ed il rispetto per Baresi sono enormi, a prescindere dalla fede calcistica. Sono arrivati infatti messaggi di indignazione per questo brutto gesto. Anche Walter Zenga, storico portiere nerazzurro, condanna il vile atto vandalico.
“Franco Baresi è stato un avversario, un compagno in Nazionale, un capitano e soprattutto un uomo che ha dato dignità al calcio italiano. Imbrattare la sua immagine non offende soltanto il Milan o i suoi tifosi. Offende la storia del nostro calcio e tutti quelli che sanno ancora cosa significhi la parola rispetto. Chi ha fatto questo non rappresenta nessuna tifoseria. Rappresenta soltanto se stesso e la propria miseria. Le maglie dividono. Il rispetto deve unirci. Sempre. Franco non si tocca”.
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