Oddo ricorda Baresi: da brividi la foto postata sul suo profilo Instagram

La bellissima foto social di Massimo Oddo. L'ex terzino del Milan, recentemente alla guida di Milan Futuro, è stato ospite l'altro ieri alla bellissima e consueta serata calcistica organizzata dalla community "Operazione Nostalgia". Di fatto un ritrovo di vecchie bandiere e icone della Serie A che, in giro per l'Italia, hanno ancora il piacere e l'agonismo di organizzare sfide davanti a migliaia di italiani nostalgici per un calcio che non esiste più. Prima della serata infatti, durante l'ingresso in campo, è stato da brividi l'omaggio a Franco Baresi e Igor Protti, leggende del nostro calcio e della Serie A.

Proprio sul suo profilo Instagram, Oddo ha voluto ancora una volta ricordare la grandezza di Franco Baresi, postando insieme agli altri protagonisti di schiena con la indimenticabile maglia numero sei.