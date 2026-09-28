Francia, Adrien Rabiot con la fascia da capitano stasera contro il Belgio?

Francia, Adrien Rabiot con la fascia da capitano stasera contro il Belgio?MilanNews.it
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Oggi alle 13:48News
di Enrico Ferrazzi
Adrien Rabiot sarà titolare questa sera in Belgio-Francia. Il centrocampista del Milan dovrebbe scendere in campo con la fascia da capitano

Nei giorni scorsi, Zinedine Zidane, ct della Francia, ha definito la gerarchia dei capitani in base al numero di presenze in nazionale: si tratta di Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot e Jules Koundé. Stasera contro il Belgio, nella gara valida per la seconda giornata di Nations League, con il giocatore del Real Madrid fuori per infortunio e con l'attaccante del Barcellona che dovrebbe partire dalla panchina, la fascia da capitano dovrebbe quindi finire sul braccio del centrocampista del Milan. 

Questa la probabile formazione titolare della Francia contro il Belgio secondo RMC Sport: (4-3-3) Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Camavinga, Rabiot; Olise, Barcola, Doué. 

Questi invece gli impegni della nazionale francese in questa sosta:

Turchia-Francia 0-1
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League