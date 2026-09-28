Pulisic incontrerà i tifosi rossoneri al Milan Store di San Siro giovedì 1 ottobre

Christian Pulisic incontrerà i tifosi rossoneri al Milan Store di San Siro giovedì 1 ottobre

L'AC Milan rende noto che il numero 11 rossonero, Christian Pulisic, incontrerà i tifosi rossoneri giovedì prossimo al Milan Store di San Siro. Di seguito l'invito della società per il meet&greet.

PULISIC INCONTRA I TIFOSI AL MILAN STORE SAN SIRO

Il numero 11 rossonero vi aspetta giovedì 1 ottobre alle 17.00

Di nuovo in campo, di nuovo in gol e subito protagonista. Dopo il rientro e il premio di MVP, per Christian Pulisic è arrivato anche il momento di riabbracciare da vicino i tifosi rossoneri. L'appuntamento è fissato per giovedì 1 ottobre alle 17.00 al Milan Store San Siro. Sarà l'occasione di incontrare Christian da vicino e condividere con lui un momento tutto rossonero.

Per partecipare all'evento sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 60 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di giovedì stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo Meet&Greet. Tifosi, vi aspettiamo!