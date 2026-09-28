Francia, questa sera la sfida al Belgio: tre rossoneri verso la titolarità
Continua senza sosta la UEFA Nations League. Dopo la pessima prestazione che ha portato alla sconfitta contro il Belgio, questa sera gli azzurri scenderanno nuovamente in campo per affrontare la Turchia. Non si giocherà solo questa partita però, infatti, tra le altre, alle ore 20:45 si affronteranno anche Francia e Belgio, le altre due squadre presenti nel girone della nostra nazionale. In questo grande match, saranno tre i rossoneri che, secondo le ultime notizie, dovrebbero partite titolari: Maignan, Rabiot e Diego Moreira. Di seguito le probabili formazioni.
BELGIO-FRANCIA: LE PROBABILI FORMAZIONI
Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Godts; De Keteleare. Ct van Bommel.
Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Koné, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Dembelé. Ct Zidane.
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