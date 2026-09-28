San Siro, la demolizione avverrà in quatto fasi e costerà 127 milioni

La demolizione di San Siro avverrà solo dopo la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. Ai due club costerà 127 milioni di euro

Secondo quanto riferisce l'edizione milanese del Corriere della Sera, la demolizione di San Siro, che sarà effettuata solo dopo la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter, costerà ai due club 127 milioni di euro (stima del 2025) e avverrà in quattro fasi:

PRIMA FASE: "Fase prima, strip out. Togliere tutto il possibile prima delle demolizioni. Smontare cavi, quadri elettrici, lampade, riscaldamento, condizionatori, impianti idrici, elettrici e antincendio, tubature e frigoriferi, ventilazione. In tutto, si stimano 5 mila tonnellate. Poi ci sono i Raee: tornelli, sistemi audio-video, schede elettroniche, batterie, motori, l’intero apparato elettronico di uno stadio di quasi 80 mila posti".

SECONDA FASE: "Fase seconda, l’acciaio. Fu la 'madre' dell’ingegneria civile degli anni Ottanta. La copertura di San Siro. Le travi corte pesano 1.100 tonnellate, quelle lunghe 2.100 tonnellate. Più le 'zavorre' (i contrappesi) per tenerle in equilibrio. Più le 'zattere', che costituiscono la copertura vera e propria. Per smontare il tutto, bisognerà svolgere a ritroso l’intero lavoro che fu fatto per Italia 90. La copertura di San Siro pesa tra le 19 e le 20 mila tonnellate: per avere un ordine di grandezza, fanno quasi tre volte la Tour EiffeL".

TERZA FARE: "Fase terza, la demolizione. Tirati via gli impianti, e rimossa la copertura, si inizierà a demolire. Secondo la Vas, la demolizione produrrà circa 225 mila tonnellate, ovvero 93.750 metri cubi di macerie. Quasi metà arriverà dagli spalti dei tre anelli. Le otto grandi spirali e le 19 rampe aggiungeranno 85.200 tonnellate; le 11 torri altre 37.800 tonnellate"

QUARTA FASE: "Fase quattro, il trattamento. Le macerie non usciranno grezze; per risparmiare trasposto e costi di smaltimento, verranno prima trattate. Due giri di frantumazione, separazione dei ferri dal cemento, taglio dei rottami ferrosi, infine la divisione dei due materiali da smaltire. Tema: dove verranno fatte queste operazioni? Tutto potrebbe avvenire all’interno dello stadio. Su quello che oggi è il campo. Il prato che ha accolto un secolo di meraviglie calcistiche sosterrà cumuli di cemento, scavatrici e frantumatori, benne e martelli pneumatici, cataste di ferro e cemento. Componente decisiva: l’acqua. Perché la demolizione e il trattamento delle macerie potrebbe produrre una nuvola di polvere tanto fitta da oscurare la città. Il progetto prevede nebulizzazione continua d’acqua, «fog cannon». Con un consumo d’acqua strabiliante".