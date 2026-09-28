Vandalizzato il murales di Baresi: arriva il duro commento di Marchisio

Vandalizzato il murales di Baresi: arriva il duro commento di MarchisioMilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 15:36News
di Niccolò Crespi

Un oltraggio vergognoso alla memoria e onore di una persona che non c'è più. E' difficile commentare ciò che è successo ieri pomeriggio a Casa Milan, in merito all'indecoroso atto vandalico nei confronti del murale di Franco Baresi. Un gesto che non può assumere altro che un solo significato: vergogna. In merito a questo, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio tramite una storia postata sul proprio profilo Instagram ha voluto commentare questo spregevole gesto figlio di un atto delinquente.

MARCHISIO COMMENTA L'ATTO VANDALICO AL MURALES DI BARESI

"Forse il problema non è solo aver oltrepassato il limite, ma non riuscire più a capire dove sia. Prima delle riforme, dei dibattici tecnici, delle discussioni su come si debba cambiare il calcio, c'è qualcosa di molto più semplice da recuperare: buon senso, rispetto ed educazione".