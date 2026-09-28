Pellegatti: “Cardinale sta contattando diversi direttori sportivi e manager, ha capito l’importanza dell’Head of football”
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Carlo Pellegatti commenta le ultime notizie riguardanti la possibilità di inserimento da parte di Cardinale di un nuovo Head of Football.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle ultime notizie riguardanti la possibilità dell'inserimento di un nuovo Head of Footbal in società. Queste le sue parole.
"Gerry Cardinale si è ben reso conto, appena finito il mercato, della necessità del capo del calcio. Diciamo che è già da diversi giorn che ha tanti contatti, tanti contatti con con direttori sportivi, con manager, che sono stati lunghi. Gerry Cardinale ha questa abitudine, anche con Amorim. I colloqui prima di sceglierlo non sono stati brevi. Gerry Cardinale in questo senso ha agito forse un po' di pancia quando c'è stata il licenziamento di tutto il gruppo staff tecnico e manageriale lo scorso maggio".
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