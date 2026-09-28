MN - Labissiere (ex PSG): "Ibra amava prendere in giro Maignan perchè in lui vedeva del potenziale"

Un estratto delle parole dell'ex portiere parigino in esclusiva per redazione di MilanNews.it

Intervista esclusiva della redazione di MilanNews.it, condotta da Alessandro Schiavone, a Bryan Labissiere, ex compagno di squadra di Mike Maignan ai tempi delle giovanili del PSG, dal 2010 al 2015. Il centrocampista offensivo francese ripercorre gli anni trascorsi insieme al portiere rossonero, raccontando il suo talento già evidente ai tempi del settore giovanile parigino, il rapporto con Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva e il percorso di Maignan dopo la partenza dal PSG. Labissiere parla inoltre di Christopher Nkunku, Adrien Rabiot e Jean-Kévin Augustin, soffermandosi sui diversi destini dei talenti cresciuti insieme a Parigi.

Di seguito un estratto delle sue interessanti e piacevoli dichiarazioni su Mike Maignan ai tempi del PSG:

"Ibrahimovic amava molto prendere in giro Mike perché vedeva proprio il suo potenziale. Non gli piacevano i ragazzi che non gli rispondevano. Quelli che gli rispondevano erano quelli che apprezzava. Ci sono stati tante piccoli aneddoti. E a Zlatan piacevano molto quelli che gli rispondevano, in realtà. Poi, uno come Ibra ha il diritto di avere quell’ego lì (ride, ndr). L’ego di Zlatan è Zlatan, no? È così com’è, la persona, l’essere umano. È anche un gioco per far parlare i media…".