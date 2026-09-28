VIDEO - La Croazia arrivata ieri a Siviglia per la gara di domani contro la Spagna: grande entusiasmo per Luka Modric
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In vista della sfida di domani sera contro la Spagna, la Croazia è arrivata ieri a Siviglia e il più acclamato è stato ovviamente Luka Modric
Dopo il successo contro la Repubblica Ceca di sabato sera, la Croazia è attesa ora da un altro match in trasferta, vale a dire quello di domani sera in casa della Spagna. La squadra croata di Luka Modric, che dopo la rete ai cechi è diventato il marcatore più anziano della storia della sua nazionale, è sbarcata ieri sera a Siviglia e, come riferisce Marca, il centrocampista del Milan è stato ancora una volta il più acclamato dai tifosi. Il campione rossonero, una volta sceso dal pullman, si è fermato a firmare autografi e fare foto con le tante persone presenti fuori dall'hotel che ospiterà la nazionale croata in questa trasferta in terra spagnola.
Ecco il video pubblicato da Marca su Instagram:
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