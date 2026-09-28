28 settembre 1986: Daniele Massaro segna il suo primo gol nel Milan

28 settembre 1986: Daniele Massaro segna il suo primo gol nel MilanMilanNews.it
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Oggi alle 14:24News
di Enrico Ferrazzi
Il 28 settembre 1986, in un Milan-Atalanta di Serie A, Daniele Massaro ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera

Il 28 settembre 1986, in occasione di un Milan-Atalanta valido per la 3^ giornata di Serie A, Daniele Massaro ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera: l'ex attaccante milanista e attuale Brand Ambassador del club di via Aldo Rossi siglò al 28' il gol del momentaneo 2-0 (2-1 per il Diavolo il risultato finale) su assist di Roberto Donadoni.

Questo il tabellino di quel Milan-Atalanta riportato da magliarossonera.it

MILAN-ATALANTA 2-1 

Reti: 18' Di Bartolomei, 28' Massaro, 85' Cantarutti

MILAN: G. Galli, Tassotti, Bonetti, Baresi (46' F. Galli), Di Bartolomei, P. Maldini, Donadoni, Manzo, Virdis, Galderisi (81' Hateley), Massaro - All.: Liedholm

ATALANTA: Piotti, Osti, Ca. Gentile (46' Bonacina), Prandelli, Barcella, Rossi, Stromberg, Icardi (60' Piovanelli), Cantarutti, Magrin, Incocciati - All.: Sonetti

Arbitro: Agnolin
 