Milan, bilancio in rosso dopo tre anni: prevista una perdita consolidata di circa 25 milioni

Il Cda del Milan dovrà approvare l’esercizio di bilancio 2025-26. Dopo tre utili, il club dovrebbe chiudere con una perdita consolidata di circa 25 milioni

Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, tra oggi e domani è in programma il Consiglio d’amministrazione del Milan che dovrà approvare l’esercizio di bilancio 2025-26 che verrà presentato agli azionisti a fine ottobre. Dopo tre bilanci in utile, che hanno permesso al Diavolo di uscire dalle maglie del Settlement Agreement della Uefa, il club di via Aldo Rossi dovrebbe chiudere con una perdita consolidata di circa 25 milioni di euro. La causa principale è ovviamente la mancata qualificazione in Champions League del Milan.

Scrive Pietro Mazzara nel suo editoriale di oggi su MilanNews: "Si terrà tra oggi e mercoledì il consiglio d’amministrazione del Milan chiamato ad approvare l’esercizio di bilancio 2025-26, chiuso lo scorso 30 giugno e che verrà poi presentato nell’assemblea degli azionisti di fine ottobre. Il Milan, per l’anno preso in esame, dovrebbe chiudere il suo bilancio con una perdita consolidata di circa 25 milioni, che interromperà la serie di tre bilanci chiusi in utile che hanno permesso al club di uscire dalle maglie del Settlement Agreement della Uefa. Se sarà confermato il dato del rosso di bilancio, si potrà comunque parlare di danni limitati, da parte del club, che ha saputo tamponare l’emorragia causata dalla mancata qualificazione all’edizione 2025-26 della Champions League, che ha comportato un ammanco di introiti tra i 70 e gli 80 milioni. Tale risultato è stato reso possibile anche grazie alle plusvalenze registrate con la cessione, ad esempio, di Tijjani Reijnders al Manchester City e quella di Theo Hernandez all’Al-Hilal. Di fatto si denota come il Milan, a livello di società, si sia strutturato nel tempo per poter reggere colpi importanti a livello economico, ma la qualificazione alla prossima edizione della Champions sarà fondamentale per rialzare la voce dei ricavi".