Stasera Belgio-Francia: Maignan e Rabiot ancora titolari

La Francia di Zinedine Zidane sarà impegnata stasera a Bruxelles contro il Belgio. I rossoneri Maignan e Rabiot saranno ancora titolari

Dopo il successo di venerdì contro la Turchia per 1-0, la Francia di Zinedine Zidane sarà impegnata stasera a Bruxelles contro il Belgio. Rispetto alla gara contro i turchi, ci saranno alcune novità nella formazione iniziale francese: l'infortunato Kylian Mbappé sarà sostituito da Désiré Doué, in attacco spazio anche a Bradley Barcola, mentre in mezzo al campo dovrebbe avere una chance dal primo minuto anche Eduardo Camavinga. I rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot saranno ancora una volta titolari.

Questa la probabile formazione titolare della Francia contro il Belgio secondo RMC Sport: (4-3-3) Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Camavinga, Rabiot; Olise, Barcola, Doué.

Nei giorni scorsi, Zidane ha definito la gerarchia dei capitani in base al numero di presenze in nazionale: si tratta di Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot e Jules Koundé. Con il giocatore del Real Madrid fuori per infortuno e con l'attaccante del Barcellona che dovrebbe partire dalla panchina, la fascia da capitano dovrebbe quindi finire sul braccio del centrocampista del Milan.