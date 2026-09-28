Nations League, l’Italia torna in campo: tutte le partite di giornata

Nations League, l’Italia torna in campo: tutte le partite di giornataMilanNews.it
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Oggi alle 16:24News
di Andrea La Manna
Continua la seconda giornata della UEFA Nations League. Di seguito le partite in programma oggi.

Dopo il successo di ieri del Portogallo sulla Norvegia grazie al gol di Gonçalo Ramos, questa sera continua senza sosta la seconda giornata della UEFA Nations League. Gli azzurri, avversari della Turchia alle ore 20:45, avranno il compito reagire dopo la pessima sconfitta contro il Belgio. Ma oltre alla nostra nazionale, queste sono le altre partite in programma.

NATIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: LE PARTITE DI OGGI

Georgia - Ucraina ore 18:00

Armenia - Montenegro ore 18:00

Lettonia - Cipro ore 18:00

Irlanda del Nord - Ungheria ore 20:45

Romania - Bosnia ore 20:45

Svezia - Polonia ore 20:45

Turchia - Italia ore 20:45

Belgio - Francia ore 20:45