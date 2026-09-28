L’autore del murale per Baresi: “Presto lo rifarò, propongo a chi lo ha vandalizzato di darmi una mano”

L’autore del murale di Franco Baresi lancia un appello a chi lo ha imbrattato per aiutarlo a farne uno nuovo.

Intervistato da TMW, Lucas, l'autore del murale dedicato a Franco Baresi in onore della persona e dello sportivo che il capitano è stato nel corso della sua vita, ha espresso tutto il suo dolore per quanto accaduto nella giornata di ieri ma si è detto pronto a rifare l'opera. Nel corso dell' intervista poi ha lanciato un appello a chi il murale lo ha imbrattato. Queste le sue parole.

"Prossimamente, non so ancora quando, ci sarà la possibilità che rifaccia l'opera e ridia onore a Franco Baresi. Se l'autore dello sfregio vorrà darmi una mano, io sono ben disposto ad accoglierlo per attaccare insieme l'opera. Ci si può sempre ravvedere dagli errori che si fanno e magari, se ha voglia e piacere, anziché condannarlo potremmo magari perdonarlo per l'errore fatto, chiedendogli di aiutarmi a rimettere in sesto l'opera e l'iniziativa".