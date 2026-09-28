Milan, senti Rangnick: “Vi svelo il segreto del mio calcio, lo dico da 40 anni. La forma fisica è la prima condizione”

Ralf Rangnick commenta la vittoria post Austria-Kosovo 3-1 e svela quali sono i suoi principi calcistici fondamentali.

Tra le varie partite della UEFA Nations League giocatesi ieri, l'Austria di Ralf Rangnick ha battuto 3-1 il Kosovo e si è portata a 6 punti in classifica. Al termine della partita, il tecnico dei biancorossi, accostato quest'estate al Milan per un ruolo in società, ha commentato così la vittoria. Queste le sue parole.

"In futuro inviteremo e a maggior ragione impiegheremo soltanto giocatori che sono in forma al 100%, perché questa è la precondizione per il nostro modo di giocare. Oggi ha 'fatto rumore' per quasi 90 minuti. Si tratta di continuare ad allenarsi su questo livello energetico. Così non è piacevole giocare contro di noi. Ciò che è stato molto migliore rispetto a giovedì sono state le situazioni di ripartenza", ha analizzato Rangnick. "Già 35, 40 anni fa dicevo alle mie squadre: 'Chi fa un contropiede bene, vince".