Nazionali, diversi calciatori rossoneri impegnati nella giornata di domani

Nazionali, diversi calciatori rossoneri impegnati nella giornata di domaniMilanNews.it
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Oggi alle 18:24News
di Francesco Finulli
Tutti gli impegni dei calciatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali nella giornata di domani, martedì 29 settembre 2026

Continua la prima lunga sosta stagionale delle Nazionali. Anche domani saranno diversi i calciatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni. Ben quattro milanisti scenderanno in campo: ci sarà Samuel Chukwueze nelle Qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, Luka Modric e Ardon Jashari per la seconda giornata di UEFA Nations League e nella notte italiana tra martedì e mercoledì toccherà anche a Yunus Musah in una nuova amichevole con gli Stati Uniti.

NAZIONALI, I QUATTRO ROSSONERI IMPEGNATI DOMANI

Gli impegni dei quattro calciatori del Milan che giocheranno domani con le loro Nazionali, in ordine di apparizione:

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre ore 18.00, Guinea Bissau - AFCON Qualifiers

Luka Modrić (Croazia)

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League

Ardon Jashari (Svizzera)

Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20.45, Glasgow - UEFA Nations League

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre ore 02.00 (ora italiana), Saint Louis - Amichevole