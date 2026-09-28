Nazionali, diversi calciatori rossoneri impegnati nella giornata di domani
Continua la prima lunga sosta stagionale delle Nazionali. Anche domani saranno diversi i calciatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni. Ben quattro milanisti scenderanno in campo: ci sarà Samuel Chukwueze nelle Qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, Luka Modric e Ardon Jashari per la seconda giornata di UEFA Nations League e nella notte italiana tra martedì e mercoledì toccherà anche a Yunus Musah in una nuova amichevole con gli Stati Uniti.
NAZIONALI, I QUATTRO ROSSONERI IMPEGNATI DOMANI
Gli impegni dei quattro calciatori del Milan che giocheranno domani con le loro Nazionali, in ordine di apparizione:
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre ore 18.00, Guinea Bissau - AFCON Qualifiers
Luka Modrić (Croazia)
Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League
Ardon Jashari (Svizzera)
Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20.45, Glasgow - UEFA Nations League
Yunus Musah (Stati Uniti)
Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre ore 02.00 (ora italiana), Saint Louis - Amichevole
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