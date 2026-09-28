F.Galli: "Ramos è forte: ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Oggi è il contrario"

Il commento di Filippo Galli, ex calciatore e dirigente rossonero, sull'attaccante milanista Gonçalo Ramos

Un inzio di stagione sufficiente ma non travolgente quello di Gonçalo Ramos, centravanti che il Milan ha acquistato per una cifra molto importante dal PSG e che si è caricato sulle spalle il futuro dell'attacco rossonero. Nella serata di ieri il numero 9 milanista ha giocato dall'inizio la gara contro la Norvegia del suo Portogallo ed è riuscito a segnare un gol nell'1-2 finale. Filippo Galli, ospite di Maracanà su Tuttomercatoweb.com, ha parlato dell'attaccante in questi termini.

Il commento di Filippo Galli su Gonçalo Ramos, centravanti rossonero in gol con la maglia del Portogallo: "Spero che la cifra con cui è stato acquistato peserà molto. E' forte, ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Oggi è lui che gioca per la squadra e non il contrario. Oggi se si vuole che sia più lucido e presente in area c'è bisogno che la squadra giochi diversamente, per lui".