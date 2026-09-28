F.Galli: "Ramos è forte: ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Oggi è il contrario"
Un inzio di stagione sufficiente ma non travolgente quello di Gonçalo Ramos, centravanti che il Milan ha acquistato per una cifra molto importante dal PSG e che si è caricato sulle spalle il futuro dell'attacco rossonero. Nella serata di ieri il numero 9 milanista ha giocato dall'inizio la gara contro la Norvegia del suo Portogallo ed è riuscito a segnare un gol nell'1-2 finale. Filippo Galli, ospite di Maracanà su Tuttomercatoweb.com, ha parlato dell'attaccante in questi termini.
Il commento di Filippo Galli su Gonçalo Ramos, centravanti rossonero in gol con la maglia del Portogallo: "Spero che la cifra con cui è stato acquistato peserà molto. E' forte, ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Oggi è lui che gioca per la squadra e non il contrario. Oggi se si vuole che sia più lucido e presente in area c'è bisogno che la squadra giochi diversamente, per lui".
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