MN - Longoni non ha dubbi: “Pulisic è troppo importante, deve rinnovare il contratto”
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.
La differenza di prestazioni del Milan con o senza Pulisic è evidente, quanto incideranno la forma e le prestazioni dell’americano sul risultato finale della stagione dei rossoneri?
"Pulisic è un giocatore troppo importante che è mancato nel 2026. Lo scorso anno se fosse stato il vero Pulisic il Milan sarebbe andato in Champions League. La speranza è che possa tornare la versione precedente, la prima partita titolare in questo senso è stata molto positiva. Pulisic è un giocatore che a parte nell'anno solare non ha mai fatto mancare prestazioni, gol e assist e in una squadra come il Milan è fondamentale portare anche i gol. Al momento Ramos non ne ha portati ancora tanti, servirà un po' la partecipazione da parte di tutti anche sotto rete e Pulisic sicuramente è uno dal quale ci si può aspettare un serbatoio di gol importante e decisivo, sperando possa rinnovare il contratto e restare sicuramente uno dei giocatori più importanti del Milan"
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