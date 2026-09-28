MN - Longoni non ha dubbi: “Pulisic è troppo importante, deve rinnovare il contratto”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni.

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.

La differenza di prestazioni del Milan con o senza Pulisic è evidente, quanto incideranno la forma e le prestazioni dell’americano sul risultato finale della stagione dei rossoneri?

"Pulisic è un giocatore troppo importante che è mancato nel 2026. Lo scorso anno se fosse stato il vero Pulisic il Milan sarebbe andato in Champions League. La speranza è che possa tornare la versione precedente, la prima partita titolare in questo senso è stata molto positiva. Pulisic è un giocatore che a parte nell'anno solare non ha mai fatto mancare prestazioni, gol e assist e in una squadra come il Milan è fondamentale portare anche i gol. Al momento Ramos non ne ha portati ancora tanti, servirà un po' la partecipazione da parte di tutti anche sotto rete e Pulisic sicuramente è uno dal quale ci si può aspettare un serbatoio di gol importante e decisivo, sperando possa rinnovare il contratto e restare sicuramente uno dei giocatori più importanti del Milan"