Primo Piano ESCLUSIVA MN - Longoni: “Pulisic fondamentale, Ramos viva più per il gol. Obiettivo del Milan il 4° posto”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni.

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito le sue parole.

Alla prima sosta il Milan arriva con 11 punti in classifica su 15 conquistabili, tenendo in considerazione tutti i fattori come ad esempio l’espressione calcistica, le difficoltà delle partite, come valuta questo primo blocco di stagione?

"La classifica è la cosa migliore del Milan di oggi, credo che ogni milanista ci avrebbe messo la firma quando è stato fatto il sorteggio sapendo che ci sarebbe stato un nuovo progetto con un nuovo tecnico, tanti giocatori nuovi, a trovarsi in questa sosta con questa situazione di classifica, con trasferte delicate come quella contro la Juventus e contro questa Lazio che in questo momento è sicuramente una squadra difficile da affrontare. Quindi a livello di risultati è un buon inizio quello del Milan"

La differenza di prestazioni del Milan con o senza Pulisic è evidente, quanto incideranno la forma e le prestazioni dell’americano sul risultato finale della stagione dei rossoneri?

"Pulisic è un giocatore troppo importante che è mancato nel 2026. Lo scorso anno se fosse stato il vero Pulisic il Milan sarebbe andato in Champions League. La speranza è che possa tornare la versione precedente, la prima partita titolare in questo senso è stata molto positiva. Pulisic è un giocatore che a parte nell'anno solare non ha mai fatto mancare prestazioni, gol e assist e in una squadra come il Milan è fondamentale portare anche i gol. Al momento Ramos non ne ha portati ancora tanti, servirà un po' la partecipazione da parte di tutti anche sotto rete e Pulisic sicuramente è uno dal quale ci si può aspettare un serbatoio di gol importante e decisivo, sperando possa rinnovare il contratto e restare sicuramente uno dei giocatori più importanti del Milan"

Gonçalo Ramos, contro il Lecce ennesima prestazione dedicata al lavoro di squadra, qualità, quantità, un assist no-look bellissimo ma senza trovare la via del gol, che resta 1 nelle prime 5 di campionato. È un dato del quale preoccuparsi?

"È un bottino sicuramente deludente, ha giocato per la squadra, gioca con la squadra, sa giocare a pallone perché sa giocare bene a pallone, ha fatto cose interessanti. È chiaro che però poi piano piano la contabilità dovrà tornare e verrà giudicato dai gol, io credo che debba fare un lavoro diverso, giocare un po' meno per la squadra e farsi trovare di più in area, attaccare di più l'area. Ricordo nella gara contro il Benfica a un certo punto si scambia con Hutchinson sul lato corto dell'area sulla destra invece di entrare in area è rimasto quasi a sovrapporsi. Deve vivere di più per il gol anche se magari ha avuto un passato da trequartista e ha meno questa cattiveria innata, ma la deve trovare, deve attaccare la porta, stare in area a farsi trovare perché ripeto, buono che sia generoso, però io voglio prima uno che faccia gol e poi se possibile che sia generoso. Credo che questa sia la mission più importante che dovrà realizzare aiutando appunto la squadra a supportarlo, a sostenerlo e a mettere in condizione di segnare"



Europa League, i rossoneri sono partiti male con la sconfitta casalinga contro il Benfica. Ma secondo lei il Milan dovrebbe credere nella vittoria finale magari e quindi impegnare tutte le energie oppure è meglio ci si concentri maggiormente sul campionato?

"Il Milan non deve scegliere l'Europa League o il campionato, sicuramente è fondamentale arrivare in Champions League, tornare in Champions League quest'anno. L'Europa League è un trofeo che conosce molto bene anche Amorim e credo che il Milan abbia il dovere di provare a valorizzarlo magari ecco grazie anche a qualche innesto dal mercato di gennaio per allungare una rosa che secondo me è ancora un po' corta per le due competizioni. Però il Milan si deve concentrare sul campionato e deve provare a vincere o comunque arrivare fino in fondo in Europa League"



Dopo queste prime 5 giornate, quanta fiducia ha nel lavoro di Amorim e secondo lei dove può veramente spingersi questa squadra in Serie A considerando che ad oggi Inter-Como e Roma sembrano più avanti?

"Io credo che Inter e Roma facciano un altro campionato, cioè l'Inter sicuramente è la squadra più forte, la Roma è la squadra che può mettere in difficoltà. Poi c'è un gruppone di squadre che secondo me lottano per arrivare in Champions League, c'è il Como, c'è il Milan, c'è la Juventus e c'è il Napoli. È chiaro che due di queste staranno fuori, il Milan deve essere più bravo delle altre. L'obiettivo realistico del Milan secondo me non è lottare per lo scudetto anche se ci sono due punti di distacco dal primo posto ma è quello di di arrivare in Champions League. Chiaramente non è un obiettivo da scendere in piazza col bandierone, non è un trionfo però bisogna essere molto realistici e aderenti alla realtà e capire che questa squadra al momento non ha una rosa e un progetto così ben sviluppato per provare a vincere lo scudetto”