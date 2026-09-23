Primo Piano ESCLUSIVA MN - Cattaneo: "Amorim merita tempo perché è bravo, il Milan deve puntare in tutti i modi all'Europa League"

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Marco Cattaneo, giornalista di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su vari temi riguardo queste prime sei partite dei rossoneri.

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Marco Cattaneo, noto giornalista di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un'intervista nella quale ha trattato diversi temi, dal gioco espresso dal Milan di Amorim in queste prime sei partite agli obiettivi che la squadra potrà raggiungere a fine stagione. Di seguito le sue parole.

Un giudizio sulla prima parte di campionato del Milan, 11 punti conquistati su 15, ti aspettavi questo bottino?

"Il bottino è buono, 11 punti sono discreti considerando le due trasferte a Roma con la Lazio ed a Torino con la Juve. È una squadra che soprattutto nella prima partita ci aveva mostrato che voleva provare a fare qualcosa di nuovo, un po' le idee ed i concetti di Amorim, poi questi concetti si sono visti un po' meno ma è un allenatore nuovo che deve ribaltare i principi di una squadra che giocava in maniera totalmente diversa fino a pochi mesi fa e quindi io darei del tempo perché se lo merita. Mi piace tantissimo anche nella comunicazione che migliora i giocatori e sono sicuro che nel tempo darà sempre più la sua impronta su questa squadra"

Nella partita contro il Lecce abbiamo visto una variazione tattica, un 4-4-2 in fase di costruzione, con Pulisic molto vicino a Gonçalo Ramos e con Modric che ha giocato molto meglio rispetto alla partita contro la Lazio. Credi che possa essere la chiave giusta questa?

"Diciamo che Amorim è stato molto onesto, ma lo è sempre stato quando parla, nel dire che vuole evitare l'errore di Manchester quando si era incaponito su determinate scelte quando non aveva i giocatori ideali per fare quel gioco. Diciamo che in fase di costruzione, di possesso, Gila si allargava e faceva quasi il terzino destro. Sono piccoli accorgimenti, io credo che la prestazione di Modric non dipenda dalle novità tattiche di quel Milan. Penso che i rossoneri abbiano fatto un buon secondo tempo, coraggioso soprattutto, ha bisogno di avvicinarsi sempre di più alla porta avversaria ed è una squadra che lo può fare anche con il possesso nella trequarti e questo è anche il modo per valorizzare di più Gonçalo Ramos. Visto che è uno che la porta la vede, ha bisogno di toccare più palloni quando si avvicina alla porta avversaria"

A proposito di Gonçalo Ramos, il Milan dunque non si deve preoccupare che fino ad ora il portoghese abbia trovato solo 1 gol in sei partite

"No, secondo me deve preoccupare i trequartisti, quelli che giocano più vicino a Gonçalo Ramos di metterlo nelle condizioni di calciare oltre che di partecipare al gioco, perché in fase di costruzione per me è un giocatore eccezionale, il classico 9 che ha i piedi da 10, ad esempio quello che fa nel 2-0 al Lecce è qualcosa di non banale. Al momento credo che la coppia ideale di trequartisti sia Pulisic e Cisse, ma il Milan ne ha altri. Hutchinson, Saelemaekers può giocare in quel ruolo, ecco vedo più loro, giocatori di estro, fantasia, più di un Rabiot e soprattutto più di Loftus-Cheek per valorizzare Ramos, che magari non sarà l'attaccante da 25 gol, ma fossero anche 15 al Milan andrebbe bene perché oltre quelli ce ne sarebbero tanti altri che ne fa segnare ai compagni"

Dopo la sosta il Milan giocherà 9 partite in 29 giorni, 1 ogni 3 giorni per un mese, può essere un problema questo vista la rosa forse un po' corta?

"Secondo me non sarà un problema, il Milan per ogni ruolo ha un doppione, anche se ci sono giocatori insostituibili, penso a Gila su tutti. Di Camarda mi aspettavo un maggior utilizzo nella partita col Lecce ad esempio, credevo potesse entrare qualche minuto prima, così come Comotto. Ovviamente hanno giocato 5 partite in campionato ed 1 in Europa League fin qui, quindi è presto per i bilanci e le rotazioni si vedranno maggiormente quando ci saranno più partite, però mi è piaciuto Amorim quando ha parlato di Camarda, di Comotto, dei giovani, della possibilità di impiegarli. Finora non abbiamo visto nulla però quel periodo lì può essere ideale per vederli di più in campo, soprattutto Camarda che per la sua condizione psicologica, della fiducia, ne ha più bisogno"

Nonostante il passo falso contro il Benfica, il Milan può davvero ambire a vincere l'Europa League o è un'utopia?

"No, utopia al Milan non può essere, deve ambire a vincere l'Europa League perché squadre superiori non ce ne sono, magari ce ne sono 4-5-6 che fanno parte dello stesso livello. L'Europa League è un torneo serio, è importante, affascinante, vincere poi aiuta a vincere perché aumenta il tuo livello e anche il tuo standard di reputazione internazionale. Dai quarti in poi diventa un torneo affascinante e il Milan deve provare ad arrivare in tutti i modi fino alla fine"