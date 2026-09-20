Primo Piano ESCLUSIVA MN - Sala (DAZN): "A questo Milan serve tempo, però Amorim mi preoccupa. Crisi gol? Ramos va servito meglio"

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Le parole in esclusiva a MilanNews.it del giornalista e bordocampista di DAZN, Federico Sala. Queste le sue considerazioni sul momento del Milan

In esclusiva per MilanNews.it, il giornalista e bordocampista di DAZN Federico Sala, ha parlato così dell'attuale momento dei rossoneri di mister Amorim. Queste le sue considerazioni e idee verso la sfida di San Siro contro il Lecce:

Parole di Amorim preoccupanti

"La mia sensazione è che, come era prevedibile, a questa squadra servirà tanto tempo. È chiaro che rimane la brutta figura in Europa League, anche se è stato un Milan senza molti titolari. Per non passare il girone in Europa League devi proprio impegnarti, però secondo me è molto più preoccupante ciò che dice Amorim prima e dopo la partita. Non so cosa sia scattato nella sua testa in questo momento. Prima di Torino-Milan dice che ha i giocatori giusti per fare il suo gioco, mentre dopo il Benfica dice quasi il contrario. È preoccupante, così stai già “gambizzando” Il progetto…”.

Amorim è a rischio?

“Secondo me la fiducia rimane, anche se nel calcio tutto può cambiare. Rispetto ai vari Fonseca, Conceiçao e Allegri, Amorim ha la forza di essere stato scelto in prima persona da Cardinale. Ciò che può preoccupare il proprietario di RedBird sono le ultime dichiarazioni del tecnico portoghese. Credo che prima di mandare via Amorim servirà ancora del tempo".

Gonçalo Ramos è già in discussione?

“Si parte da un presupposto. Serve tempo, perché il ragazzo ha giocato poco negli ultimi due anni, non è riuscito giocare nemmeno un mondiale con continuità. Deve anche ritrovare un po’ di leggerezza e sensibilità in campo. Dal feedback che ho io, me l’hanno raccontato come un giocatore superiore in quel di Milanello, le qualità non si discutono. C’entra anche il contesto, allenatore nuovo e paese nuovo. Io di giocatori che arrivano e impattano come Malen, sinceramente non me lo ricordo. Ramos nelle ultime partite, tolta Venezia, non è riuscito quasi mai ad avere palloni giocabili. Non arriva l’acqua nel fiume. Se non riesci a portare nulla all’attaccante, lui non può farci niente “.

A San Siro arriva il Lecce

“Credo che il Milan farà enorme fatica con le squadre dal settimo posto in su, mentre potrà avere forse vita facile con le altre squadre. Per il tipo di calcio che vuole fare Amorim, la partita contro il Lecce può, forse risultare meno complicata, sicuramente più agevole anche se il Lecce resta una squadra ostica e che ti fa giocare male..”.