Pellegatti sulla società: “Non c’è gente riconoscibile che possa parlare con i giocatori”
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Carlo Pellegatti affronta ancora una volta il tema della società rossonera e definisce i dirigenti attuali non riconoscibili agli occhi dei giocatori.
Durante l’ultima puntata di “Incudine e martello”, format condiviso sui canale di Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, il collega Pellegatti ha commentato la questione societaria del Milan. Queste le sue parole.
"L'anno scorso al vuoto societario abbiamo rimediato mettendo Tare. Le cose sono andate bene 36 giornate su 38. Purtroppo quella che doveva andar bene era la 38ª e dopodiché ritorni giù, adesso lui dirà 'io c'ho Gardiner, Estevao, Lomonte, lo staff', ma questi dirigenti devono essere, uso l'aggettivo riconoscibili dai giocatori. Gardiner è un eccellente scout, ma non può guardarne gli occhi Modric e Pulisic".
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